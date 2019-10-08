شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يتجه نحو المقاومة – تحليل - 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الإيثريوم بإيجابية ملحوظة منذ يوم أمس ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 189.90، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج قاع مزدوج الآن، وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، واختراق 185.00 سيؤكد استمرار الاندفاع الصاعد.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 168.00 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن الأهداف الإيجابية المتوقعة تبدأ عند 189.90 وتمتد إلى 216.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 170.00 والمقاومة 200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد