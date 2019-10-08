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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يتجه نحو المقاومة – تحليل - 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الإيثريوم بإيجابية ملحوظة منذ يوم أمس ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 189.90، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج قاع مزدوج الآن، وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، واختراق 185.00 سيؤكد استمرار الاندفاع الصاعد.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 168.00 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن الأهداف الإيجابية المتوقعة تبدأ عند 189.90 وتمتد إلى 216.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 170.00 والمقاومة 200.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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