شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يشكّل نموذج إيجابي – تحليل - 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر البتكوين صعوداً بعد أن سجّل السعر قاع صاعد يظهر بالصورة، ونلاحظ أن هناك نموذج قاع مزدوج قيد التشكل حالياً، مستوى تأكيده يتواجد عند 8525.00، وبالتالي، فإن اختراق هذا المستوى سيشكّل حافز إيجابي قوي نتوقع أن يدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 8970.00 وتمتد إلى 9330.00.

وبالتالي، نحن نرجح أن يشهد السعر مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 7785.00 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8000.00 والمقاومة 8970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد