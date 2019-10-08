شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي بشكل تدريجي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق مستوى 0.9990 ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.0070 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.9950، حيث إن كسر هذا المستوى سيسبب انخفاضاً مؤقتاً يستهدف اختبار مستوى 0.9836 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9920 والمقاومة 1.0020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد