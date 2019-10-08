طهران تعترف علناً: العقوبات أدت بالفعل لتراجع قطاع النفط في إيران

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

نقلت وكال أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله اليوم الثلاثاء إن العقوبات أدت إلى تراجع قطاع النفط في إيران لكن طهران ستقاوم.

وقال “الوضع في إيران أن صناعة النفط في إيران تتعرض كل بضعة سنوات لضربة قاصمة والعقوبات الاقتصادية تعتبر من بينها… أدى ذلك لتراجع صناعة النفط الإيرانية عن مكانتها وموقعها العالمي ولكن سنقاوم في هذه المنطقة”.