الذهب يصل لأدنى مستوى عالميا.. تعرف على الأسعار في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب من جديد في الأسواق المصرية، الثلاثاء 8 أكتوبر، 6 جنيهات، مقارنة ببداية الأسبوع.

وبحسب وكالة رويترز، هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا، الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:27 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1489.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت الأسعار واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1494.60 دولار للأوقية.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء كالتالي:

عيار 18 بـ 774 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 678 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 780 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5424 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.