أسهم طوكيو تتعافى والأسهم المرتبطة بالرقائق تقفز بدعم نتائج سامسونج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء قبيل محادثات صينية أمريكية رفيعة المستوى هذا الأسبوع بشأن إنهاء حرب تجارية مضرة، إذ قادت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات بعد أن أعلنت سامسونج أرباحا أفضل بعض الشيء من المتوقع فى الربع الثالث من العام.
وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا بنسبة 1% عند 21587.78 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1586.50 نقطة، بالرغم من أن حجم التداول كان دون المتوسط، إذ أحجم الكثير من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل المحادثات التجارية الهامة.
ومن أسهم شركات التصدير القيادية، ارتفع سهم تويوتا موتور 1.5% وصعد سهم نيدك 2.8% وزاد سهم أومرون كورب 2.4%.
وحققت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسب بعد أن أعلنت سامسونج الكورية الجنوبية أرباحا أفضل بعض الشيء من المتوقع فى الربع الثالث، مما ساعد فى تهدئة مخاوف المستثمرين حيال سوق الهواتف الذكية.
وفى طوكيو، قفز سهم سومكو 3.8% وزاد سهم أدفانتست 4.4% وصعد سهم سكرين هولدنجز 3.7%.
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