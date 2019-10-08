شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ للإنتاج في ألمانيا يشير لاحتمال تفادى ألمانيا ركودا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات نموا مفاجئا للإنتاج الصناعي في ألمانيا في أغسطس ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتفادى ركودا.
وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات ارتفاع الإنتاج الصناعي 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات بانخفاض 0.1%.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الارتفاع يقوده إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية.
ويعاني قطاع الصناعة في ألمانيا الذي يعتمد على الصادرات من ركود بالفعل وامتد الأثر للاقتصاد ككل إذ انكمش في الربع الثاني.
ويتوقع الاقتصاديون انكماشا اقتصاديا طفيفا في الربع من يوليو إلى سبتمبر.
وجرى تعديل قراءة إنتاج يوليو صعودا لتسجل تراجعا 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة لهبوط 0.6%.
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