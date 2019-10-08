شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر واليوان يرتفع وسط حذر قبيل محادثات التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى الدولار دعما اليوم الثلاثاء فيما يترقب مستثمرون نتيجة محادثات التجارة الصينية الأمريكية المهمة فى واشنطن ويتوخى كثيرون منهم الحذر إذ لم يبد أى جانب دلائل على تقديم تنازلات خلال المفاوضات.

وارتفع اليوان الصينى فى التعاملات الداخلية والخارجية مع عودة الأسواق الصينية للعمل عقب عطلة استمرت أسبوعا.

وصعد الدولاران الأسترالى والنيوزيلندى وهما مرتبطان فى أغلب الأحيان بالتجارة العالمية مع تقليص مستثمرين المراهنات على انخفاضهما.

وحذر متعاملون من أن هذا التحرك قد يتلاشى حين تتضح النبرة فى محادثات التجارة فى واشنطن.

والآمال بحدوث انفراجة ليست كبيرة، ولكن بعض المستثمرين يحاولون تقليص مراكزهم، ولو مؤقتا، نظرا لصعوبة توقع نتيجة المفاوضات التجارية.

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وزاد الدولار 0.14% إلى 107.18 ين يابانى مقتربا من أعلى مستوى فى أسبوع الذى بلغه يوم الاثنين.

ومقابل سلة من العملات، صعد الدولار إلى 98.959.

وارتفعت العملة الصينية فى السوق الداخلية وجرى تداول اليوان عند 7.1263 مقابل الدولار مرتفعا عن الإغلاق السابق عند 7.1480 مقابل الدولار فى 30 سبتمبر، وفى السوق الخارجية كسب اليوان 0.1% إلى 7.1257 مقابل الدولار.

وصعد الدولار الأسترالى 0.24% إلى 0.6748 دولار أمريكى بينما تقدم الدولار النيوزيلندى 0.46% إلى 0.6318 دولار أمريكي.

واستقر اليورو عند 1.0975 دولار مع صعود العملة الموحدة ببطء من أقل مستوى فى عامين ونصف العام الذى سجلته الأسبوع الماضي.

وجرى تداول الجنيه الاسترلينى فى أحدث تعاملات عند 1.2296 دولار.