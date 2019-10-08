شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، هبوط بقيمة جنيهين مستهل تعاملات اليوم، بعد أن شهد سعر الذهب عالميا، تراجع من 1509 إلى 1497 دولار، وهو ما نعكس على أسعار الذهب فى مصر.

وسجل الذهب اليوم فى مصر 681 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، فى ظل تراجع ملحوظ في حركة المبيعات المحلية بحسب تجار في سوق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم فى مصر: أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل اليوم 583 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 681 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 778 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5448 جنيها. Advertisements أوقية الذهب 1497 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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وتسيطر حالة من الغموض والضبابية بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمقررة أكتوبر الجارى حول التصعيد التجارى بين البلدين، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.