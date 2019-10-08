شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع صباحا بفضل بيانات ألمانية إيجابية وإيرباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بفضل مكاسب أسهم إيرباص وبيانات تظهر نموا مفاجئا للإنتاج الصناعى فى ألمانيا بينما يسود الحذر قبل محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وزاد مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.1% وصعدت معظم البورصات الإقليمية.

وأعطت بيانات أغسطس من ألمانيا بصيصا من الأمل بألا يكون الانكماش فى أكبر اقتصاد أوروبى فى الربع الثالث حادا.

Advertisements

وارتفع سهم إيرباص 2.2% بعد أن أعلنت الشركة عن طلبيات أكبر فى أول تسعة أشهر من العام متقدمة على منافستها بوينج الأمريكية.

وتراجع سهم مجموعة بورصة لندن للأسهم 6.4% بعدما تخلت بورصة هونج كونج عن عرضها لشراء الشركة مقابل 39 مليار دولار.