شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب بافتتاح ثلاثة فروع جديدة بمحافظة السويس، حيث تم افتتاح فرع لنماذج الخصم الضريبي، وفرع لمكافحة التهرب الضريبي بالسويس وجنوب سيناء، وكذلك تم افتتاح فرع تشغيل النماذج الضريبية، بحضور كل من مختار توفيق رئيس قطاع التحصيل تحت حساب الضريبة، ومحمد عبد الله رئيس الاداره المركزيه للمناطق الضريبية وسيد عبد الجواد مدير عام مكافحة التهرب الضريبي، وناهد عبد المقصود رئيس الإدارة المركزية لتشغيل النماذج الضريبية، وأماني محمد غريب رئيس الإدارة المركزية لنماذج الخصم.

وذلك في ضوء خطط التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية من حيث الميكنة، وتحسين بيئة العمل، وتطوير المقارالضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

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وأكد "حسين" أن افتتاح فروع جديدة لتشغيل النماذج الضريبية، إنما يأتي حرصا من مصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين عند سداد الضريبة أو عند تقديم النماذج، حيث إنه لم يكن هناك سوى مركز رئيسي واحد فقط في القاهرة للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة مما كان يشكل عبئا كبيرا على الممولين سواء ماديا أو معنويا للسفر للمركز الرئيسي لسداد الضريبة أو تقديم النماذج، ومن ثم تم افتتاح مركز في محافظة المنصورة، ثم افتتاح فرع في السويس اليوم، وفي القريب العاجل سيتم افتتاح فرع بالإسكندرية.

واستمع رئيس المصلحة إلى شرح لإجراءات وخطوات التوثيق الإلكتروني للبيانات والمعلومات والمستندات، وكيف يتم معالجة وتنقية البيانات، وكيفية استرجاعها والتأكد منها، وكيفية أرشفتها، موجها الشكر لكافة العاملين بالمصلحة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود وتحسين الأداء، حيث أنهم عماد مصلحة الضرائب وبسواعدهم ستنجح المنظومة الضريبية في تحقيق التطوير المنشود والحصيلة المستهدفة.

وقال "رئيس المصلحة" إنه‏ وفقا للحرص الدائم من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، وفي إطار السعي الدائم للتطوير والاستفادة من التقدم التكنولوجي لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الممولين،‏ فقد تقرر بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية فيما يخص الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (نماذج 41 ضرائب) اعتباراً من الفترة الثالثة لعام 2019 والتي بدأ التوريد لها اعتباراً من 2019/10/1 عن الفترة من 2019/7/1 وحتى 2019/9/30 وذلك بالنسبة لشركات الأموال،‏ وعليه سيتم قبول نماذج (41 ضرائب) من شركات الأموال الكترونياً فقط من خلال البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية .