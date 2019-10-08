شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14436 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17409 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 5347 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.