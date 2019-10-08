شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان يشارك بالدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفداً رفيع المستوى من وزارة الإسكان، للمشاركة فى الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا المشاركة فى فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، والمنعقد على هامش المجلس، بعنوان "استشراف المستقبل فى الإسكان والتنمية الحضرية".

ويضم الوفد، اللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد وزير الإسكان، خلال كلمته في افتتاح مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، على جهود المجلس في تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، والإنجازات التي حققها المجلس خلال دوراته السابقة، لا سيما في مجال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشدداً على أهمية دعم جهود إعادة الإعمار للدول المتضررة من الحروب والنزاعات، وضرورة تكاتف الجهود العربية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لقضايا العمران في الوطن العربي.

وعلى هامش مشاركته فى الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بدبي، زار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع وزراء الإسكان والتعمير العرب، المعرض الأضخم على مستوي العالم إكسبو 2020، والذي يقام بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

كما شارك وزير الإسكان، فى فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، والمنعقد على هامش المجلس، بعنوان "استشراف المستقبل فى الإسكان والتنمية الحضرية"، حيث ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان "مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية في العالم العربي"، بحضور المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة جنان محسن بوشهري، وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، ودارت نقاشات الجلسة حول الحلول والمبادرات الإسكانية التي تتبناها الدول المشاركة بالجلسة، بما يحفظ للإنسان حقه في السكن اللائق ويضمن له جودة الحياة.

Advertisements

وتناول الوزير خلال كلمته، المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"، وخطة التنمية المستدامة 2030، حيث يهدف المخطط إلى مضاعفة المعمور المصري لمجابهة ظاهرة التكدس العمراني، موضحاً أنه جارٍ حالياً إنشاء 14 مجتمعاً عمرانياً جديداً على شبكة طرق متطورة وعصرية في إطار تنفيذ المخطط، ويُعد مركز ريادة المال والأعمال الجديد "العاصمة الإدارية الجديدة" أحد الحلول المطروحة من أجل تطوير القاهرة، والسماح لها بالعودة إلى دورها كمركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة.

كما عرض الوزير خلال كلمته بالمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، جهود الدولة المصرية فى توفير السكن العصرى اللائق بمحدودى الدخل والشباب، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "الإسكان الاجتماعي" الذي يُعد المشروع الأضخم لتوفير ما يقرب من 1.2 مليون وحدة سكنية، مؤكداً أن قانون الإسكان الاجتماعي يضمن للمشروع استمراريته ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن وزير الإسكان على هامش مشاركته فى الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بإمارة دبي، عقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الإسكان بدول (الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - مملكة البحرين).

وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، خلال مشاركتها بفعاليات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، عرضاً مرئياً حول التقدم المحرز بالدراسة التي تعدها جمهورية مصر العربية بعنوان "أهمية التشريعات الحاكمة لحركة البناء والتشييد في الدول العربية"، كما شاركت في الفعاليات والورش المصاحبة للمنتدى من خلال طاولة حوارية رفيعة المستوي حول أهمية التشريعات والقوانين في استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي.

وأضافت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن وزارة الإسكان قدمت ورقة وطنية ضمن جلسات المنتدى حول التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري، وفاز المهندس إبراهيم أنور، من جمهورية مصر العربية، بمشروعه المقدم لجائزة حلول شبابية بمركز الشباب العربي، موضحة أنه بنهاية المنتدى سيتم إطلاق إعلان دبي كنتاج للتوصيات التي يسفر عنها المنتدى من خلال جلساته ومحاوره.