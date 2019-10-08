شكرا لقرائتكم خبر عن أصناف فاكهة أسعارها تبدأ من 5 جنيهات للكيلو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفواكه داخل سوق العبور انخفاضا فى عدد من الأصناف، حيث تراوحت أسعار الفواكه بمختلف أنواعها بين 3 جنيهات وحتى 40 جنيها.

ويرصد ”الخليج 365” أقل 10 أصناف سعرا داخل سوق العبور مع العلم أن تلك الأسعار جملة وليست تجزئة، البرتقال البلدى يتراوح سعره بين 3 – 5 جنيهات للكيلو، برتقال أبو سرة يتراوح بين 3- 5 جنيهات، والبرتقال السكرى 5 جنيهات، جروب فروت 4 جنيهات للكيلو.

بينما يتراوح العنب البناتى الأحمر بين 4- 6 جنيهات، ثم العنب البناتى الأصفر يتراوح سعره بين 4-5 جنيهات للكيلو، والعنب الرومى الأحمر 5 جنيهات للكيلو، البلح السمانى 3 -5 جنيهات للكيلو، والبلح الزغلول 3 -7 جنيهات للكيلو، البلح الرملى 5 جنيهات للكيلو التين البرشومى 4 -8 جنيهات للكيلو، والجوافة 4-7 جنيهات للكيلو، والرمان 3-6 جنيهات للكيلو، الكنتالوب 3- 5 جنيهات للكيلو، المانجو البلدة 5-10 جنيهات للكيلو.

جدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد أعلنت عن انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة العام الحالى عن العام الماضى بنسبة تزيد عن الـ40%، مشيرة إلى أن أسباب انخفاض الأسعار يأتى بسبب زيادة الإنتاج المصرى من المحاصيل الزراعية.