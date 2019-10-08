شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" تمنح "التعليم" مهلة 3 سنوات لانتهاء من تنفيذ معهد بأسيوط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تمت الموافقة على مقايضة قطعة الأرض بمساحة (137.42 فدان) من ولاية الهيئة القومية للإنتاج الحربى، لصالح ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة العبور) لإقامة مشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية غير الآمنة بحى السلام، بقطعة الأرض بمساحة (217.58 فدان) بمنطقة المطورين الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، من ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح ولاية الهيئة القومية للإنتاج الحربى، لإقامة نشاط (صناعى)، طبقا للاشتراطات البنائية المعمول بها للمناطق الصناعية، على أن يتم تحرير عقد مقايضة بين قطعتى الأرض، ويتم استكمال باقى الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة فى هذا الشأن.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: تمت الموافقة على منح وزارة التعليم العالى مهلة قدرها 3 سنوات للانتهاء من تنفيذ المشروع على قطعة الأرض رقم (22) بمساحة 14900 م2 الواقعة بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة، السابق تخصيصها للوزارة، لإقامة معهد تعليم متكامل "تجارى - صناعى" وحسب احتياجات محافظة أسيوط من التخصصات المختلفة، وبنظام نقل الأصول وفقا للاشتراطات البنائية للمعاهد التعليمية، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.

وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أن المجلس وافق على التعامل مع شركة للتنمية العقارية مع منح مهلة 5 سنوات، وذلك لتنفيذ كامل المشروع على قطعتى الأرض رقمى (12، 13) بالحى السكنى الثالث بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة (28.16) فدان - (28.17) فدان بإجمالى (56.33) فدان، على أن يتم إعادة تسعير الأرض من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.