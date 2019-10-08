شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: الانتهاء من إعداد استراتيجية ورؤية متكاملة للتنمية السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة على جذب استثمارات سياحية جديدة للمقاصد المصرية، وفى هذا الإطار انتهت السياحة من إعداد استراتيجية ورؤية متكاملة للتنمية السياحية للأراضى الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأكدت وزارة السياحة فى تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلى، على استكمال أعمال التنمية المستدامة لعدد 67 مركزا سياحيا جارى تنميتها لزيادة الاستثمارات، كما تمت إضافة عدد 1850 غرفة فندقية جارى الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها.

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وأشار التقرير إلى أنه جارى البدء فى تنفيذ وإضافة عدد 20 ألف غرفة فندقية جديدة إلى الرصيد الحالى، كما تمت زيادة 4 محطات تحلية مياه، و11 محطة معالجة صرف، وزيادة عدد 16 محطة ومولد كهربائى بطاقة 22 ميجاوات.

وأكد التقرير أنه فى اطار التنمية السياحية تم تقديم دعم مالى قدرة 10 ملايين جنيه للتطوير السياحى والعمرانى للمقاصد السياحية بالمحافظات.