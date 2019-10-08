12 مبتكِراً يتنافسون في مسابقة رواد القصر - الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” نظّم صندوق خليفة لتطوير المشاريع مؤخراً فعاليات المعسكر التدريبي الخاص بمسابقة رواد القصر بنسختها الإماراتية الثالثة في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك على مدار يومين متتاليين بحضور الأمير أندرو، دوق يورك ومؤسس «رواد القصر» العالمية، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في الصندوق. وشهد المعسكر التدريبي لهذا العام تدريب 12 مشروعاً إماراتياً مبتكراً وإعداد مبتكريها بشكل مكثّف ليكونوا على جهوزية تامة لتقديم مشاريعهم الريادية في الحفل الختامي الذي سيقام غداً 9 أكتوبر، بحضور نخبة من الشخصيات العالمية والمحلية البارزة وممثلي الشركات الكبرى ومختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

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