حوافز لشركات التجارةالإلكترونية والتكنولوجية من «دبي الجنوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

أكد شعيب الرحيمي، نائب رئيس مجمع الأعمال في «دبي الجنوب»، أن هنالك اهتماماً كبيراً من الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية بمركز ومجمع الأعمال في دبي الجنوب؛ وذلك في ظل تنامي شعبية دبي ودولة الإمارات في هذه القطاعات، مع تزايد عمليات الاستحواذ الناجحة التي تجريها شركات كبرى عالمية على شركات ناشئة انطلقت من دبي.

وقال الرحيمي في تصريحات ل«الخليج» على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية» إن «دبي الجنوب» وفرت بنية تحتية متطورة؛ لخدمة التجارة الإلكترونية؛ وذلك في منطقة «إي. زي. دبي»، المخصّصة للتجارة الإلكترونية ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب؛ وذلك إلى جانب حلول مكاتب في «مجمّع الأعمال»؛ تلبيةً لمتطلبات تأسيس أعمال الشركات العالمية والناشئة ضمن قطاع التكنولوجيا، موضحاً: إن هنالك حوالي 5000 شركة في «دبي الجنوب».

وأضاف الرحيمي: إن «دبي الجنوب» طرحت مجموعة من التسهيلات والحوافز للشركات في «دبي الجنوب»؛ وذلك في إطار تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات العاملة في مختلف القطاعات، والتي تتمثل بخصومات على إيجارات المكاتب في مركز ومجمع الأعمال، إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والترخيص.

ولفت إلى أنه تم توفير بيئة عمل متكاملة لكافة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى، والتي تعتزم تأسيس مقار إقليمية لها؛ لخدمة سوق منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى الأسواق الأخرى عبر دبي.

وأوضح: إن «إي.زي. دبي»، تساهم في تعزيز مراكز التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة؛ حيث تقدم مجموعة من حلول الأعمال للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتألف من ست مناطق مخصصة لتلبية مختلف الاحتياجات مثل مختبرات الابتكار، حاضنات الأعمال؛ لدعم الشركات المحلية والإقليمية والعابرة للقارات، ومراكز التوزيع، ومراكز الإصلاح والإرجاع، ومراكز التوريد ومباني الأعمال.