30 مرشحاً يتنافسون على جائزة زايد للاستدامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» قائمة المرشحين النهائيين لعام 2020، حيث يتنافس 30 مرشحاً لنيل عشر جوائز ضمن خمس فئات تشمل الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية، وذلك في إطار جهود الجائزة لإيجاد حلول لأهم تحديات التنمية، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وسيُعلن عن الفائزين العشرة خلال حفل توزيع الجوائز الثاني عشر الذي يقام في ال 13 من يناير /‏ كانون الثاني 2020 ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وتضم قائمة المشاريع المبتكرة للمرشحين النهائيين حلولاً مستدامة ضمن مجالات وقطاعات رئيسة، مثل التغذية والرعاية الصحية والطاقة والإغاثة في حالات الكوارث. وتعتمد هذه الحلول على توظيف مجموعة واسعة من التقنيات التي تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات الهاتف، والطائرات بلا طيار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمجتمعات، وتوفير منصات للدفع بتكاليف معقولة. ويركز العديد من هذه المشاريع على برامج تخدم المجتمعات على المدى البعيد من خلال توفير التدريب العملي، وتنظيم المبادرات المجتمعية، وتمكين الجنسين.

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: «تستمر جائزة زايد للاستدامة بدورها في ترسيخ إرث ورؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتكريس التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة ودعم الجهود الإنسانية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة. كما تعكس الجائزة التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم وتكريم أصحاب الحلول والمشاريع القادرة على تحقيق تأثير ملموس يسهم في التصدي لأبرز التحديات التي تواجه الإنسانية، وذلك بما يتماشى مع أجندة الإمارات الوطنية 2021 ومئوية الإمارات 2071، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

الأفكار الطموحة

وأشاد سلطان الجابر بالأفكار المتميزة والطموحة في مشاريع المرشحين النهائيين بدورة الجائزة لعام 2020، والتي شملت تقديم حلول قادرة على تحقيق تأثير واسع النطاق وطويل الأمد، مؤكداً أن هذه المشاريع الهادفة إلى تمكين الإنسان وتحسين ظروفه المعيشية، تعكس قيم وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسّخ مكانة الجائزة منصة عالمية رائدة تُفسح المجال لتحفيز الرواد والمبدعين وتوفير سبل الدعم لهم للاضطلاع بدور فاعل في مجتمعاتهم.

لجنة التحكيم

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ويأتي الإعلان عن قائمة المرشحين النهائيين لدورة عام 2020 بعد اجتماع لجنة تحكيم الجائزة، والذي يمثل المرحلة الثالثة الأخيرة من عملية التقييم السنوية. وتتألف لجنة التحكيم من 12 عضواً من بينهم أولافور راجنار جريمسون الرئيس السابق لجمهورية آيسلندا، ورئيس لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة، وفيليب كالديرون، رئيس المكسيك السابق، وهان سونج-سو، رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية السابق، وعدد من الوزراء وشخصيات حكومية وعالمية بارزة.

ويجري توزيع القيمة الإجمالية للجائزة على الفئات الخمس، الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية، حيث تبلغ قيمة الجائزة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، بينما تُوزَّع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على 6 مدارس فائزة من ست مناطق حول العالم، وتحصل كل مدرسة على مبلغ 100 ألف دولار.

التنمية المستدامة

وتكتسب المشاريع والحلول المقدمة من قبل المرشحين أهمية كبيرة، خصوصاً في ضوء التحذيرات التي تضمنها تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2019، والتي أظهرت أن التقدم المنشود على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، يتطلب استجابة أكبر وأسرع وتطلعات أكثر طموحاً. ويشير التقرير أيضاً إلى أن التحديات العالمية لا تزال قائمة، بما في ذلك الحرمان من الحاجات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والوصول إلى الطاقة، إضافة إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من تداعيات التغيّر المناخي.

سمعة عالمية

وقال أولافور راجنار جريمسون الرئيس السابق لجمهورية آيسلندا ورئيس لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة: «اكتسبت الجائزة سمعة عالمية مرموقة خلال مسيرة 11 عاماً حفلت بتكريم ودعم المشاريع والحلول المستدامة التي تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة. وشهدت الدورة الحالية تحقيق رقم قياسي في أعداد الطلبات المقدمة من مختلف أنحاء العالم، وتميّز مستوى المشاركات، وهو ما يزيد من صعوبة اختيار الفائزين».