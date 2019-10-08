واشنطن تحذر أوروبا من تزايد النفوذ الروسي عبر «نورد ستريم 2»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، أمس الاثنين، في فيلنيوس، أن خط أنابيب «نورد ستريم 2» للغاز الذي سيتم إنجازه قريباً، سيعزز نفوذ موسكو على سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية.

وحذر بيري خلال زيارة إلى ليتوانيا لتشجيع العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أوروبا الشرقية في مجال الطاقة، بأن خط الأنابيب هذا «سيسدد ضربة كبرى لتنوع وأمن الطاقة في أوروبا».(أ.ف.ب)

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