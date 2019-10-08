«المالية» تستعرض أبرز تحديثات خدمات الموردين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت وزارة المالية في ورشة عمل تخصصية تحت عنوان «تبسيط رحلة المتعامل»، أهم التطورات والتحديثات التي طرأت على خدمات الموردين من تسجيل وتجديد، والمزايا التي توفرها الوزارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، حرص الوزارة على تحقيق الريادة والتميز دائماً من خلال اعتماد أفضل الممارسات، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها.

وقالت: «يمثل أسبوع جيتكس التقني منصة مثالية تمكن الوزارة من استعراض ممارساتها في مجال التحول الرقمي ومن التواصل بشكل مباشر وفعال مع المتعاملين لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة وسبل تطويرها والارتقاء بمستوياتها».

وتناولت ورشة العمل التي استهدفت المتعاملين بهذه الخدمات وزوار أسبوع جيتكس للتقنية أهم التطورات والتحديثات التي طرأت على خدمات الموردين من تسجيل وتجديد، والتي أسهمت بدورها في تبسيط رحلة المتعامل ومنها إجراءات التسجيل الجديدة المتعلقة بشروط التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمستندات المطلوبة، ورسوم الخدمة. حيث تم تقليص عدد المرفقات المطلوبة من (5) مرفقات إلى مرفق واحد فقط، وتقليص عدد أسئلة «التقييم عند التسجيل» من (17) سؤال إلى (3) أسئلة فقط، وإمكانية إنشاء حساب واحد للموردين دون الحاجة لإلزامهم بإنشاء حساب مختلف على موقع وزارة المالية.