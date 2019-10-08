«وول ستريت» تواصل نزيف الخسائر مع ترقب مفاوضات التجارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية في مستهل تداولات الأسبوع، أمس الاثنين؛ حيث سادت حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين لمسار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ حيث من المتوقع أن تبدأ الدولتان جولة جديدة في واشنطن هذا الأسبوع.

في «وول ستريت»، فتحت الأسهم الأمريكية على هبوط، أمس الاثنين، مع ترقب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع؛ بعد بداية مضطربة للشهر في ظل مخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في العالم في حالة من الركود. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 71.39 نقطة أو 0.27% إلى 26502.33 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.78 نقطة أو 0.26% إلى 2944.23 نقطة. وفقد المؤشر ناسداك المجمع 26.07 نقطة أو 0.33% إلى 7956.41 نقطة.

وفي القارة العجوز، نزلت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، في مستهل التداول، مواصلة خسائرها بعد أكبر تراجع أسبوعي في شهرين؛ إذ سلطت بيانات ضعيفة للطلبيات الصناعية في ألمانيا الضوء على المخاوف من ركود يلوح في الأفق بينما يشعر المستثمرون بقلق قبل محادثات تجارية مهمة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، قبل أن ترتد المؤشرات في وقت لاحق بمكاسب متفاوتة؛ جرّاء التفاؤل بمفاوضات التجارة وملف «بريكست».

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% بعدما هوى 3% في الأسبوع الماضي؛ بفعل التوترات بسبب الحرب التجارية عبر الأطلسي ومجموعة من البيانات الأمريكية والأوروبية الضعيفة، غير أن المؤشر عاد وارتد بمكاسب 0.37%.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.2% بعد بيانات أظهرت تراجع الطلبيات الصناعية بألمانيا بزيادة طفيفة عما كان متوقعاً، غير أنه عاد وارتفع 0.29%.

وفي طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً في تعاملات محدودة، أمس الاثنين؛ إذ تعرض لضغوط؛ جرّاء المخاوف من أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ربما تسفر عن تقدم محدود هذا الأسبوع، على الرغم من أن نمواً معتدلاً للوظائف الأمريكية في سبتمبر/‏أيلول قدم بعض الدعم للسوق.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.2% ليغلق عند 21375.25 نقطة، بينما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً عند 1572.75 نقطة، مع بلوغ حجم التداولات أدنى مستوياته في شهرين.(وكالات)