الابتكــار ومواكبــة التحــولاتالرقمـيـة مــن ركائــز جوائــز «أديبــك»

أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة بين ال 11 و14 من نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، عن زيادة طلبات الترشح لجوائز الدورة الثالثة والعشرين 92% مقارنة مع دورة 2018، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على عمق وتنوع المواهب المهنية إلى جانب الفرص والإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها قطاع النفط والغاز.

واستناداً إلى النجاحات التي حققها الملتقى العالمي في السنوات السابقة، تأتي فئات الجوائز الست في دورة هذا العام، لتركز على بضعة جوانب مثل الابتكار التكنولوجي، والبحوث الرائدة حول الطرق البديلة لتسخير الوقود، والمؤسسات التي تطورت بشكل لافت من خلال اعتمادها أحدث تقنيات وحلول التحول الرقمي، بينما شهدت نسخة هذا العام من جوائز «أديبك» المرموقة زيادة في عدد طلبات الترشح للجوائز والتي ارتفعت بأكثر من الضعف في بعض الفئات.

وقالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز الطبيعي المسال»، ورئيس لجنة تحكيم جوائز «أديبك»: «يسرني وأعضاء لجنة التحكيم تهنئة المرشحين للمراحل النهائية لجوائز (أديبك) لهذا العام، وننتظر بشغف كبير الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في أبوظبي في ال 11من نوفمبر».