فنادق دبي تستقطب 10.85 مليون زائر دولي خلال 8 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استقبلت فنادق دبي خلال أغسطس/‏‏آب 1.27 مليون زائر دولي، ليرتفع إجمالي الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري إلى 10.85 مليون زائر، بنمو 3.9%، مقارنة مع 10.44 مليون زائر في الفترة المقابلة من العام 2018، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ متوسط الإشغال في فنادق الإمارة خلال الفترة بين يناير/‏‏كانون الثاني وأغسطس/‏‏آب 2019 نحو 73%، فيما بلغ عدد الليالي المحجوزة 20.55 مليون ليلة فندقية، بمتوسط 3.4 ليلة لكل نزيل.

وتراجع معدل السعر اليومي للغرف إلى 408 دراهم، مقارنة مع 460 درهماً، ليدفع بتراجع العائدات من الغرف المتوفرة إلى 299 درهماً، مقارنة مع 345 درهماً.

وازداد عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنهاية أغسطس 2019 إلى 712 منشأة، مقارنة مع 703 منشآت بنهاية أغسطس 2018، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة 6% إلى 119.03 ألف غرفة، مقارنة مع 111.86 ألف غرفة.

وحافظت الهند على المركز الأول، كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير وأغسطس، مسجلة 1.24 مليون زائر، تلتها السعودية بإجمالي 1.13 مليون زائر، بينما حلت المملكة المتحدة في المركز الثالث بنحو 759 ألف زائر، تلتها سلطنة عمان ب 703 الآف زائر و الصين 650 ألف زائر.

وشهدت 4 دول نمواً استثنائياً في عدد الزوار، حيث شهدت الفلبين نمواً بنسبة 30% إلى 311 ألف زائر، وكازاخستان 26% إلى 96 ألف زائر، ونيجيريا 33% إلى 144 ألف زائر وعُمان 30% إلى 703 آلاف زائر، وذلك إلى جانب ارتفاع عدد الزوار من الصين 12% إلى 650 ألفاً، ومن فرنسا 10% إلى 251 ألفاً والزوار من مصر 9% إلى 206 آلاف.

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، استحوذتا على 40% من زوار دبي، بنحو 20% لكل منها، كما استحوذت دول جنوب آسيا على 16%، و12%.