«طيران أبوظبي» يصعد 12.8% عند 3.44 درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جديد بنسبة 0.79% عند مستوى 5075.49 نقطة، مستفيداً من ارتفاعات أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

تم تداول 37.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 120.8 مليون درهم، نفذت من خلال 1550 صفقة، وجرى تداول أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 8 شركات.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 28.6 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.53% مغلقاً عند 15.24 درهم، تلاه سهم «الدار» بسيولة قيمتها 23.5 مليون درهم، وزاد بنسبة 3.47% إلى 2.09 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 15.7 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 7.7 درهم.

وسجل سهم «طيران أبوظبي» الارتفاع الأكثر بنسبة 12.79% مغلقاً عند 3.44 درهم، تلاه سهم «أركان»، مرتفعاً 9.91% ومغلقاً عند 0.48 درهم، ثم سهم «ريم للاستثمار»، وصعد بنسبة 5.11% وأغلق عند 18.5 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «أبوظبي لبناء السفن» الانخفاض الأكثر بنسبة 7.58% وأغلق عند 1.95 درهم، تلاه سهم «الجرافات البحرية»، متراجعاً بنسبة 3.43% ومغلقاً عند 3.1 درهم، ثم سهم «البنك التجاري الدولي»، ونزل بنسبة 2.44% وأغلق عند 0.6 درهم.