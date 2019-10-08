شكرا لقرائتكم خبر عن نظارة عملاقة للواقع الافتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتشوق زوار جناح إبسون في أسبوع جيتكس، لتجربة عالم جديد من الواقع الافتراضي عند زيارتهم هيكلاً كبيراً مصمماً خصيصاً يعمل كنظارة الواقع الافتراضي. بنيت بشراكة مع Igloo Vision، وابتكرت إبسون تجربة الواقع الافتراضي فريدة من نوعها مع أجهزة عرض ليزر التثبيت. تستخدم ثلاثة أجهزة عرض ليزر Epson EB-L1755U مزودة بعدسات رمي ELPLX02 فائقة الرقة لعرض محتوى الواقع الافتراضي.

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