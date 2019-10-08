67 ألف زائر لمعرض الساعات والمجوهرات في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهدت الدورة الخريفية ال47 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي اختتمت فعالياته في الخامس من أكتوبر/‏تشرين الأول، نجاحاً باهراً، عكسه الإقبال الكبير من الزوار، سواء من داخل دولة الإمارات أو دول الخليج العربي والعالم.

وكان مركز إكسبو الشارقة قد أعلن، أمس، أن عدد زوار الدورة ال47 بلغ 66,800 زائر، بنمو قدر ب 6,83% مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت قرابة ال62 ألف زائر، وذلك خلال أيام المعرض الخمسة، كما حقق نسبة مشاركة عالية بلغت 500 عارض محلي وعالمي، وانضم نخبة من العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات في الاحتفالية الأكبر على مستوى المنطقة، عرضوا خلالها آخر إبداعاتهم وصيحات الموضة من مصوغات وتشكيلات الذهب والمجوهرات.

وتأكيداً للنجاح اللافت، شهد اليوم الأخير من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات توقيع مذكرة تفاهم بين مركز إكسبو الشارقة وشركة ALM الشركة الممثلة للمنصة البرازيلية التي كانت قد شاركت لأول مرة بتاريخ المعرض، ونصت الاتفاقية على تخصيص جناح ضخم خاص بالمجوهرات والعلامات الرائدة البرازيلية، خلال الدورتين القادمتين في 2020، حيث سيضم الجناح أكثر من 12 شركة وعلامة تجارية من كبرى شركات الذهب والمجوهرات البرازيلية.

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بهذا النجاح في جذب دول جديدة انضمت إلى العدد الكبير من الدول المشاركة، لافتاً إلى أن معرض المجوهرات والساعات استفاد من الموقع الاستراتيجي والبيئة الجاذبة التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والتي يمكن من خلالها الوصول بسهولة إلى الأسواق المجاورة، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال المدفع: إن مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب البرازيلي ستكون بوابة للانفتاح إلى أسواق جديدة في القارة الأمريكية الجنوبية، وهذا ما يدفعنا إلى تكثيف جهودنا في الدورات المقبلة لاستقطاب دول أخرى من قارات جديدة لجعل المعرض المنصة الأكبر على مستوى المنطقة والعالم الذي يجمع تحت مظلته كبار مصنعي ودور الذهب والمجوهرات.

وأعربت مارلوسيا مارتر الرئيس التنفيذي لشركة ALM البرازيلية، عن سعادتها بهذه الاتفاقية، مؤكدة أن النجاح الذي حققته المشاركة البرازيلية بثلاث شركات وحجم الإقبال اللافت من الزوار ومرتادي المعرض، ومستوى الشركات العارضة كان الدافع نحو توقيع هذه الاتفاقية.

وأعرب سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، عن تقدير مركز إكسبو الشارقة لجميع الشركاء والرعاة الذين أسهموا بنجاح فعاليات معرض الساعات والمجوهرات في دورته ال47، وهو ما كان له الأثر الإيجابي الواضح في تنشيط العديد من القطاعات التجارية الحيوية الأخرى المرتبطة بالمنتجات والسلع الفاخرة في إمارة الشارقة، مثنياً على كافة الجهود التي عززت نجاحات المعرض وأدت إلى تحقيق إنجازات نوعية جديدة أضيفت إلى رصيده.