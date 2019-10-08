شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة تنميـة المجتمـع تطلق كُتيّباً تثقيفياً للأسرة والأبناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وزارة تنمية المجتمع عن إصدار نوعي في التوعية الإلكترونية؛ حيث يستهدف النشء والأبناء والأسرة بشكل عام، تحت مسمى «جيل واعٍ.. مجتمع آمن»، والذي جاء على شكل كتيب توعوي وتثقيفي هادف؛ لتوعية المجتمع بأفضل ممارسات أمن المعلومات؛ حيث تم إطلاقه في منصة الوزارة في «جيتكس».

وأكد سعيد عبد الله مستشار تقنية المعلومات بوزارة تنمية المجتمع، أن كتيّب «جيل واعٍ.. مجتمع آمن»، يعد إصداراً مهماً في عصر التقنية وفضاء التواصل الاجتماعي المفتوح؛ حيث تعمل الوزارة من خلاله على تحقيق ثلاثية الوقاية والحماية والاستقرار للأسرة خصوصاً، والمجتمع عموماً؛ عبر منح الأسرة والأبناء حيّزاً من الأمان في عالم افتراضي بلا حدود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة تنميـة المجتمـع تطلق كُتيّباً تثقيفياً للأسرة والأبناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.