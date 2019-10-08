«موارد الشارقة» و«العربية للطيران» تبحثان التوطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قامت دائرة الموارد البشرية وشركة العربية للطيران الأسبوع الماضي بعقد اجتماع في مقر دائرة الموارد البشرية بالدفين، تم خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون لدعم القدرات التنافسية للكوادر الوطنية في سوق العمل وعلى وجه الخصوص في قطاع الطيران، وكذلك مشاركة شركة العربية للطيران في برنامج «وفر» لخصومات موظفي حكومة الشارقة، تحقيقاً لمفهوم الشراكة المؤسسية بين المؤسسات والدوائر ضمن المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع.

وترأس الاجتماع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، بمشاركة عادل عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.

وحضر الاجتماع من الدائرة، ماجد حمد المري، مدير فرع الدفين بدائرة الموارد البشرية، وسيف دعيفس المهيري مدير مكتب رئيس الدائرة، وجواهر سيف العود مديرة مكتب الفعاليات والأنشطة، وعبدالله يوسف مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي، وخولة عبدالله آل علي نائبة مدير إدارة الباحثين عن عمل، وبسمة إبراهيم النمر رئيسة قسم التوظيف الحكومي، وعلي عبد الرزاق أخصائي تسويق، فيما حضره من شركة العربية للطيران إسماعيل محمد المدير العام للشؤون الهندسية، وعبد الرحمن راشد بن طليعة مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالعربية للطيران.

وأشاد الدكتور طارق بن خادم خلال الاجتماع بمشروع الشيخ سلطان القاسمي للتوطين الهادف إلى توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً أهمية التكامل والتعاون بين كل الهيئات واللجان التي تعنى بعملية التوطين لإعطاء زخم كبير ومستمر لدعم التوطين للقطاعات الخاصة ومنها قطاع الطيران.

وأضاف: «بجهودنا جميعاً سنكون قادرين على المساهمة في تحقيق المبادرة السخية لصاحب السمو حاكم الشارقة، بأن يحصل كل مواطن على وظيفة تضمن له الاستقرار الأسري؛ لذا لابد لنا أن نتكاتف جميعاً لسد العجز في الوظائف الحكومية، وانطلاقاً من هنا ندعو إخواننا في القطاع الخاص إلى التعاون معنا في منح المواهب الطموحة المواطنة فرصة للانطلاق نحو حياة مهنية ناجحة، تسهم في توفير حياة مستقرة لهم، وسنقوم نحن بدورنا بصقل هذه المواهب بالدورات التدريبية والتأهيلية التي تهيئهم للعمل في القطاع الخاص، وصقل مهاراتهم لخوض هذا الميدان بجدارة؛ لأنه سيفتح أمامهم آفاقاً جديدة نحو العمل والتميز».

وتمت خلال الاجتماع مناقشة استفادة موظفي حكومة الشارقة من الخصومات التي تقدمها شركة العربية للطيران من خلال برنامج وفر للخصومات، وكذلك استفادة موظفي شركة العربية للطيران من الخصومات التي يقدمها برنامج وفر.

وقال د.طارق بن خادم: «بتوجيهات دائمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تسعى الدائرة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى توفير الحوافز والخدمات المميزة لموظفي الحكومة للمساهمة في إسعادهم وتحفيزهم، وبالتالي رفع كفاءاتهم ومعدل إنتاجيتهم، وتوفير بيئة عمل مشجعة لهم».

وتوجه بالشكر لشركة العربية للطيران لتعاونها ومدّ يد العون لتحقيق جزء من هذا الهدف الذي نتطلع إليه جميعاً، وهو إيجاد فرصة وظيفية لكل مواطن، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للموظفين.



>> مكانة كبيرة

قال عادل عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «إن العربية للطيران تتمتع بمكانة كبيرة في الاقتصاد المحلي للإمارة، حيث تسهم بحوالي 7% من الناتج المحلي».

وأوضح أن شركة العربية للطيران تتبنى برامج ومبادرات واستراتيجيات تهدف إلى رفع مهارات المواطنين وتأهيلهم من خلال وضع خطط عملية ومدروسة، وحوافز لجذب الشباب المواطن للعمل في قطاع الطيران.

وأوضح أن العربية للطيران تسعى جاهدة إلى إطلاق مبادرات عدة لتحقيق نسب توطين مرتفعة في هذا القطاع، وعمل دورات تسلط الضوء على المنظومة المتكاملة للتوظيف تبدأ من التعليم في المدارس والجامعات، من خلال مناهج دراسية تواكب متطلبات الوظائف المختلفة المتعلقة بقطاع الطيران.