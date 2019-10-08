«أبوظبي العالمي» يعزز التوازن بين الجنسين في العمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق سوق أبوظبي العالمي مبادرة لتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع الوظائف والمستويات في مكان العمل وبما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وأهداف التنمية المستدامة في أجندة الأمم المتحدة 2030.

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تتمتع دولة الإمارات بسجل حافل في مجال التوازن بين الجنسين عند أول السلم الوظيفي، فيما تبرز الحاجة لمزيد من التحسين في زيادة نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا وقيادية، حيث تشغل النساء ما نسبته 17% فقط من جميع المناصب العليا، ومن جانبنا نعتقد أن توفير قوى عاملة أكثر توازناً ومهارة وسعادة يعد أمراً ضرورياً للنمو في العمل وفي المجتمع بشكل عام، ومن هذا المنطلق يلتزم سوق أبوظبي العالمي بتحقيق التوازن بين الجنسين والذي أثبت أنه مفيد للأعمال على مستوى العالم».

وقال عبد الله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «سعداء بالاهتمام الذي نشهده من قبل مختلف المؤسسات بالحوار الجاري والخطوات المتخذة تجاه تحقيق التوازن بين الجنسين في الدولة». (وام)