«الموارد البشرية وسوق العمل الخليجي»يستعرض 6 أوراق عمل لمواكبة التحولات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تنطلق يوم الاثنين المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وأعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة المنظمة للحدث، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، عن تفاصيل أجندة المؤتمر الذي تقام فعالياته يومي 14 و15 أكتوبر الجاري بعنوان: «سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي»، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد الغرف الخليجية ومنظمة العمل العربية.

ويستعرض المؤتمر 6 أوراق عمل على مدار يومين، موزعة على جلسات رئيسية، بمشاركة عدد من صناع القرار وقادة الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونخبة من ممثلي كبرى مؤسسات القطاع الخاص في سوق العمل الخليجي.

وتحدث في المؤتمر الصحفي محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومريم الشامسي مساعدة المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع خدمات الدعم.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن غرفة الشارقة تحرص على تنظيم المؤتمر للعام السادس على التوالي باعتباره من أهم مبادرات الغرفة التي تحظى بدعم ومتابعة من قبل القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة، وهو ما عزّز سمعة المؤتمر ونجاحه على امتداد دوراته الخمس الفائتة، ونجح في تحقيق أهدافه وإيصال رسالته إلى كافة المعنيين، مشيراً إلى أن الغرفة تُسخر كافة إمكاناتها وخبراتها الطويلة لتنظيم هذا الحدث الأكبر من نوعه للقطاع الخاص في المنطقة، من خلال اختيار محاور وعناوين جلسات المؤتمر بعناية، بما ينسجم مع واقع سوق العمل في دول مجلس التعاون، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ومحاولة استشراف المستقبل واستقراء التحديات، بما يخدم المصلحة العليا لمجتمعاتنا واقتصاد دولنا.

وقدمت مريم الشامسي خلال المؤتمر الصحفي شرحاً مفصلاً عن أجندة وبرنامج المؤتمر، وقالت: «يشهد الحدث مشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من ممثلي كبرى مؤسسات القطاع الخاص في سوق العمل الخليجي، بهدف العمل على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، من خلال حشد القدرات والخبرات وتفعيل التعاون الخليجي المشترك في نطاق عمل أكثر شمولية»، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة 21 متحدثاً من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية الخليجية، يناقشون مستقبل المشاريع الريادية في ظل الاقتصاد الرقمي، ووظائف المستقبل، وتحديات تأسيس وتطوير المشاريع الريادية الخليجية، ووسائل ومجالات دعم التوظيف الخليجي من أسواق الاقتصاد المعرفي، ومستقبل التوظيف الخليجي في بيئة العمل الريادي من منظور تحديات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ووسائل الابتكار والإبداع للعمل معاً في أسواق العمل المعرفي، إلى جانب استعراض مبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات 360.