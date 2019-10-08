

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **تسلمت شركة مطارات أبوظبي عروض شركات الاستشارات الهندسية المتنافسة على عقد دراسة وتصميم مجمع الدعم اللوجستي في مطار العين الدولي. وذكرت «ميد» أن العقد الذي طُرحت مناقصته في يونيو، يشمل وضع الدراسة التفصيلية للمجمع وإعداد وثائق المناقصة وخدمات الإشراف على العمليات الإنشائية. ويتكون المشروع من مخازن ومستودعات شركات الشحن بمساحة 25 ألف متر مربع، ووحدات الصناعات الخفيفة والطرق الرابطة بين أجزاء المشروع.

**قامت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بدعوة 15 من شركائها من قطاع السفر والسياحة من الكويت والسعودية، للمشاركة في الرحلة التعريفية السنوية التي جرت هذا العام بالتعاون مع الاتحاد للطيران وجزيرة ياس. أتاحت الرحلة للمشاركين فرصة اكتشاف المعالم والوجهات السياحية بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال رحلة البحث عن الكنز في مختلف أرجاء الإمارة.

**استقبلت رأس الخيمة وفداً تجارياً أوروبياً يضم 39 شركة من المملكة المتحدة وبلجيكا واليونان والمجر وإيطاليا يعملون في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات والمدن الذكية والطاقة والبيئة والغذاء والتعبئة والمواصلات والنقل والسياحة والصحة والتصنيع. هدفت الزيارة إلى بحث فرص الاستثمار التي توفرها الإمارة والتي تعد بمثابة محطة عبور إلى الأسواق المتنامية والمتقدمة في منطقة الشرق الأوسط.