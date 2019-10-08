698 ألف معاملة جمركيةفي «دوكامز» و«الميناء الجاف» خلال النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



قام أحمد محبوب بن مصبح المدير العام لجمارك دبي، بزيارة ميدانية؛ للاطّلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الجمركية المقدمة في مركزي جمارك دبي في «دوكامز» والميناء الجاف التابعين لإدارة المراكز الجمركية البرية؛ حيث اطّلع على جهود تطوير الخدمات الجمركية، وتسهيلات التفتيش المقدمة للمتعاملين في المنطقة الحرة؛ لاستيراد وإعادة تصدير السيارات. وتجاوز عدد المعاملات الجمركية في المركزين مجتمعين ال698 ألفاً خلال النصف الأول 2019.

وبلغ عدد المعاملات الجمركية التي تم إنجازها في مركز جمارك «دوكامز» خلال 2018 نحو 429602 معاملة، ونفذ المركز خلال العام الماضي 31 ضبطية، وفي النصف الأول من عام 2019 بلغ عدد المعاملات الجمركية في المركز 268070 معاملة، وتم تنفيذ 14 ضبطية.

وخلال زيارته لمركز جمارك الميناء الجاف التقى أحمد محبوب مصبح بالموظفين في المركز، واطّلع منهم على تطور الأداء الجمركي والتحسن المتصاعد في سرعة الإنجاز؛ لتعزيز الدور الحيوي للمركز في دعم نمو التجارة، وجذب المزيد من التجار إلى دبي؛ حيث بلغ عدد المعاملات الجمركية التي تم إنجازها في مركز جمارك الميناء الجاف خلال عام 2018 نحو 812529 معاملة، وفي النصف الأول من عام 2019 بلغ عدد المعاملات الجمركية في المركز 430142 معاملة.