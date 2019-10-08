انخفاض معنويات مستثمري منطقة اليورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح نُشرت نتائجه، أمس الاثنين، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفضت في أغسطس/‏آب لأدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، في الوقت الذي فشلت فيه إجراءات التحفيز التي اتخذتها بنوك مركزية في تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض إلى -16.8 في أكتوبر/‏تشرين الأول من -11.1 في سبتمبر/‏أيلول، وذلك أدنى مستوى منذ إبريل/‏نيسان 2013، ويقل عن متوسط التوقعات في استطلاع ل«رويترز» أشار إلى قراءة عند -13.0.

وفي سبتمبر/‏أيلول، تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بتقديم تحفيز لأجل غير مسمى لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر. (رويترز)