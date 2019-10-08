شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شركات برتغالية كبرى تزور محور قناة السويس اليوم للتعرف على الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن 6 شركات برتغالية كبرى فى مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والأخشاب وغيرها تزور محور قناة السويس اليوم الثلاثاء، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذه المنطقة الواعدة، التى تحوى أفضل الفرص الاستثمارية فى العالم.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن غرفة الإسماعيلية التجارية ستقوم بتنظيم زيارة المستثمرين والشركات، وتنظيم لقاءات مع المسؤلين هناك للتعرف على الفرص المتاحة وبهدف تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

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وكشف عز، أن الفريق أسامة ربيع رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس سيقوم باستقبال وفد الشركات البرتغالية المتخصصة.