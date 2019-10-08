شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معايير القبول ببرنامج إتاحة التمويل لشركات تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا فى زيادة الإنتاجية ودعم الإبداع والمنافسة فى العديد من القطاعات الاقتصادية، وتهدف إيتيدا لزيادة فرص تلك الشركات فى الحصول على التمويل من البنوك، ومقدمى الضمانات المصرفية، والمؤسسات المالية المختلفة من خلال برامج إتاحة التمويل كجزء من نموذج عمل للاحتواء المالى.​

و يهدف برنامج إتاحة التمويل لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى رفع كفاءة وجاهزية الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بالقطاع عن طريق حزم شاملة من المساعدات الفنية والاستشارية تطور أعمالها عبر "ايتيدا" والبنك المركزى والمعهد المصرفى المصري.

ويقدم البرنامج فرصة للتدريب من خلال مبادرة التعلم التكنولوجى لتأهيل الكوادر المصرية والتى تتضمن مسارات متعددة خاصة بتكنولوجيا المعلومات لتدريب موظفى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

معايير القبول بالبرنامج

- الشركات الصغيرة: يعمل بها من 10 إلى 49 موظفا ولها إيراد سنوى يتراوح بين واحد إلى 10 ملايين جنيه

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- الشركات المتوسطة: يعمل بها من 50 إلى 249 موظفا ولها إيراد سنوى يتراوح بين 10 إلى 80 مليون جنيه مسجلة فى قاعدة بيانات الهيئة

- أن تكون عضو فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا وأن تكون الشركة المتقدمة قد سددت آخر رسوم الاشتراك فى إحدى الجهتين على الأقل

- لديها رخصة مزاولة نشاط من مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة

- نسبة الملكية المصرية فى رأسمال الشركة المتقدمة أكثر من 50% من رأسمالها

- المقر الرئيسى لها فى جمهورية مصر العربية