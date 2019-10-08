الان تتابع بلومبرج: السعودية تفاجئ العالم بـ6 مناطق سياحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على 6 أماكن سياحية في المملكة العربية السعودية، قالت إنها ستفاجئ العالم والسياح الأجانب.

وذكر تقرير الوكالة الأمريكية أن السياح الأجانب مرحب بهم الآن في المملكة العربية السعودية أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد السائح بحاجة إلى النزول في الفنادق الكبيرة، فهناك أماكن تراثية قديمة ذات ثقافة غنية ومتنوعة تتحدى الصور النمطية.

العلا



هي الوجهة الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية لسبب ما. المنطقة المذهلة في الشمال الغربي للمملكة مرسومة بتكوينات صخرية ذهبية ومزارع حمضيات خصبة وبقايا العديد من الممالك القديمة. تحتوي الآثار الأكثر شهرة، مدائن صالح، على مجموعات من المقابر النبطية التي يبلغ عمرها 2000 عام.

جزر مالديف السعودية

الجزر البكر التي تنتشر في البحر الأحمر بالقرب من بلدتي أملج، وتخطط الحكومة لتطوير سياحي يسمى مشروع البحر الأحمر. لكن المياه الفيروزية الضحلة والشعاب المرجانية في جميع أنحاء الجزر هي غاية في الروعة، ومن الجدير استئجار أحد القوارب المحليين لاستكشاف ما يسمونه نسختهم من جزر المالديف. في فصل الشتاء ، يمكن رصد الدلافين.

الجنوب الجبلي

منظر طبيعي بالقرب من قرية رجال العلم التقليدية، محافظة رجال ألمع.

المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية من عسير هي عالم بعيد عن العاصمة الرياض. تجلب العواصف الممطرة الصيفية المساحات الخضراء إلى وجهات النظر الجبلية الدراماتيكية، بينما يرتدي الرجال المحليون تيجانًا عطرة من الزهور في شعرهم. تشمل الأنشطة الشعبية المشي لمسافات طويلة والتجول في القرية التاريخية.

قمة العالم

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ويتنقل الكثير من المسافرين عبر الرياض، لكن العاصمة لديها الكثير من المواقع الثقافية لاستكشافها ، من الأسواق التقليدية الصاخبة في طيبة وسوق الزال إلى منطقة دريية التاريخية التي تم تجديدها مؤخرًا.

أرض المستقبل



تهدف المملكة إلى تحويل الزاوية الشمالية الغربية من البلاد إلى مشروع ضخم مستقبلي بقيمة 500 مليار دولار يسمى “نيوم”. المنطقة – جزء من منطقة تبوك – مليئة بالعجائب الطبيعية المحبوبة من قبل السياح المحليين، والمسؤولون يخططون لوضع خطط لتلبية احتياجات عشاق المغامرة.

الواحة الشرقية

تعد واحة الأحساء في المملكة العربية السعودية مكانًا ممتازًا لاستكشاف ثقافة المملكة التي تختلف من منطقة إلى أخرى. يقع في الشرق – رحلة بالقطار السريع أو رحلة من الرياض – ويسمى المركز الحضري في المنطقة الهفوف. استخدمه كقاعدة لاستكشاف مواقع مثل كهوف القرة ، والتي تبقى باردة في الصيف وسوق القصرية.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية دخول نحو 24 ألف سائح أجنبي للمملكة خلال 10 أيام فقط منذ بدء تنفيذ قرار السماح باستخراج الفيزا السياحية الفورية عبر المطارات.

ونشرت الوزارة عدد السائحين من 10 دول في القائمة التالية:

ومن أهم سمات التأشيرةِ السياحيةِ السعودية، إمكانيةُ الاستفادة منها في أداء فريضةِ العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبةِ للنساء، في غير موسمِ الحج، وعدم الحاجة لكفيلٍ كما هو معمول به في تأشيراتِ العمل الأخرى.

كما أن التأشيرة السياحية لا تستثني أي سائحٍٍ لأسباب الدين أو المعتقد، وبإمكانِ السائحِ القيام بزياراتٍ متعددةٍ خلال عام، على أن لا تزيد مدة الزيارةِ عن 90 يوماً.

سمات تأشيرة السياحة السعودية:

– فرصة أداء العمرة دون مرافق

– لا حاجة إلى كفيل كما تأشيرات العمل

– لا علاقة للدين أو المعتقد في الحصول على التأشيرة

– فرصة الزيارات المتعددة إلى السعودية خلال عام

وتأتي هذه التأشيرات السياحية ضمن خطط السعودية لخلقِ مليون وظيفة، والوصول إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030.