شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لتواصل خسائر الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط ضغوط على المعادن النفيسة نتيجة صعود الدولار وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم قبيل المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وسوف تنطلق محادثات جديدة بين الولايات المتحدة والصين يومي الخميس والجمعة المقبلين لمناقشة احتمالية التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

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وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أثار التفاؤل في الأسواق بالقول إن الصين تريد التوصل إلى اتفاق تجاري وأنه من الممكن إبرامه بالفعل في وقت أقرب مما يتوقع الكثيرون.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 17.54 دولار للأوقية بعد تسجيل خسائر بنحو 0.2% في الأسبوع الماضي، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.70 دولار وأقل سعر عند 17.435 دولار.