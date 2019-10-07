شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع اقتراب موعد "بريكست" الرسمي دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم وسط عدم يقين في الأسواق يتواصل مع اقتراب الموعد النهائي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه التوصل بعد إلى اتفاق حول "بريكست" يجنب بريطانيا أي تداعيات كارثية على اقتصادها.



ويصر رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" على تنفيذ "بريكست" في موعده دون النظر إلى اتفاق أو بدونه.

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أما البرلمان البريطاني، فقد صوت بالفعل على قانون يطلب تمديد أجل "بريكست" حال عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما لم يتمثل إليه "جونسون" حتى الآن.



على الجانب الآخر، لا تزال "بروكسل" رافضة لأي مقترحات جديدة من حكومة "جونسون" سعيا وراء إبرام صفقة مشتركة بين الطرفين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2295، وسجل أعلى سعر عند 1.2337 وأقل سعر عند 1.2287.