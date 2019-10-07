شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل ضغوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بالتزامن مع صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على أغلب السلع والمعادن.



وسوف تنطلق يومي الخميس والجمعة القادمين جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في الولايات المتحدة.



وتأمل الأسواق في إمكانية إحراز تقدم أو ربما التوصل إلى اتفاق بين البلدين على خلفية تصريحات إيجابية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

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ومن ناحية أخرى، هدد الرئيس "ترامب" تركيا بتدمير اقتصادها بشكل كامل لو نفذت أي عمليات عسكرية خارج الحدود ضد القوات الكردية المدعومة من واشنطن شمال سوريا.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 1504.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1518.8 دولار وأقل سعر عند 1493.3 دولار.