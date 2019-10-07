شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع التركيز على المفاوضات التجارية المرتقبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع تحول أنظار الأسواق نحو المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وكشف البيت الأبيض عن أن واشنطن سوف تستقبل وفدا تجاريا من الصين لبحث احتمالية التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

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واستوعبت الأسواق تقرير الوظائف الإيجابي الصادر في الأسبوع الماضي والذي أظهر إضافة الاقتصاد 136 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، بينما انخفض معدل البطالة عند 3.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.



وفي سياق آخر، هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تركيا بتدمير اقتصادها تماما لو بدأت عمليات عسكرية ضد القوات الكردية المدعومة من واشنطن شمال سوريا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.