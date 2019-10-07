شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد مكاسبه رغم صعود الدولار وعدم اليقين التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب حذر للمفاوضات التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين.



وسوف تنطلق هذا الأسبوع يومي الخميس والجمعة القادمين جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتأمل الأسواق في حدوث انفراجة بين أكبر اقتصادين في العالم من أجل تخفيف الضغوط وعدم اليقين الذي يضر بالأسواق وثقة المستثمرين.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" عقود تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 53.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.06 دولار وأقل سعر عند 52.5 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.4% إلى 59.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.6 دولار وأقل سعر عند 58.02 دولار.