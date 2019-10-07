شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف انخفاضه أمام العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم مع استمرار تأثير تصريحات رئيس البنك المركزي "فيليب لو".



كلن "لو" قد أكد على عدم استبعاده للمزيد من قرارات خفض الفائدة في الفترة القادم من أجل خفض معدل البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.



وأشار "لو" إلى أن تداعيات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وعلى رأس العوامل المؤثرة على النمو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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يأتي ذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن الصين تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق تجاري وأن ثمة اتفاق يمكن بالفعل إبرامه في وقت أقرب مما يتوقع الكثيرون.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6742، وسجل اعلى سعر اليوم عند 0.6769 وأقل سعر عند 0.6731.