شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع بعد استيعاب بيانات الوظائف وتحول التركيز نحو المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد استيعاب المستثمرين لبيانات الوظائف الإيجابية وتحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي إضافة الاقتصاد 136 ألف وظيفة خلال سبتمبر/أيلول، وانخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، وهو المستوى الأدنى منذ عام 1969.



من ناحية أخرى، سوف تنطلق يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

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ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني بأن أمريكا لم تطلب إصلاحات للسياسات الصناعية التي تنتهجها بكين كجزء من المفاوضات التجارية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 26531 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 2941 نقطة، في حين استقر "ناسداك" عند 7988 نقطة.



وهبطت "وول ستريت" في الدقائق الأولى من جلسة اليوم حيث اننخفض "داو جونز" بنحو 150 نقطة، وذلك مع ترقب أيضا التطورات حول احتمالات عزل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من منصبه.