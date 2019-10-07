شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع مع تحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب عن كثب للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأكد البيت الأبيض على أن واشنطن سوف تستضيف جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



ومن شأن هذه المفاوضات التأثير على تحركات أسعار السلع والمعادن مع الاخذ في الاعتبار أن طرفيها هما الولايات المتحدة والصين صاحبتا أكبر اقتصادين على مستوى العالم.

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من ناحية أخرى، لا يزال النيكل يتلقى دعما من قرار الحكومة الإندونيسية بحظر صادرات المعدن الصناعي المستخدم في صناعة الصلب وذلك بداية من يناير/كانون الثاني عام 2020.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش عند 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 17903.5 دولار للطن.