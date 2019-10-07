شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ،استنادا على تباطؤ أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى آمال إحراز الولايات المتحدة والصين تقدما ملحوظا خلال جولة المحادثات التجارية التي تعقد هذا الأسبوع فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.63$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.91$، وسجل أدنى مستوي عند 52.61$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 59.10$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.20$ ، وسجل أدنى مستوي عند 58.06$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب خلال أحدى عشر يوما الأخيرة ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى شهرين عند 51.03$ للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من مستوي 56.17$ الأدنى منذ 7 آب/أغسطس الماضي.

لكن على صعيد كامل تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 5 % ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعد استعادت السعودية إنتاجها النفطي بالكامل ، بالإضافة إلى تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط.

Advertisements

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 3 منصات ، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي عدد المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري إلى 710 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيار/مايو 2017.

وساعد انخفاض عدد الحفارات فى تباطؤ إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 100ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي 27 أيلول/سبتمبر ،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 12.4 مليون برميل،والإنتاج مرشح لمزيد من التباطؤ خلال الأسبوع المنتهي 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ستعقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء بين المسؤولين فى الولايات المتحدة والصين على مستوي النواب ،بهدف التحضير لجولة المحادثات التجارية الرسمية يومي الخميس والجمعة على المستوي الوزاري.

حيث من المقرر أن يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" ،وسط آمال أن تسفر تلك الجولة عن تقدم ملحوظ ينهي الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم.