شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل الهبوط بفعل مخاوف الركود والأنظار على تعليقات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، بفعل تصعد مخاوف اقتراب الاقتصاد من حافة الركود ،مع توالي البيانات الضعيفة من الولايات المتحدة ،والتي عززت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" والذي قد يتضمن تعليقات تخص مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.1 % إلى مستوى 98.75 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.84 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.99 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات محبطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد المؤشر نسبة 0.3% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع توالي البيانات الهاشة عن الاقتصاد الأكبر فى العالم.

أظهرت البيانات ،ركود قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر ،بأبطأ وتيرة فى نحو عقد من الزمان ،بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات خلال نفس الشهر بأقل وتيرة فى ثلاث سنوات ،مع إضافة الاقتصاد وظائف جديدة أقل من التقديرات ،مع انخفاض تجاوز توقعات الخبراء لمتوسط دخل الفرد بالساعة.

جددت تلك البيانات مخاوف اقتراب الاقتصاد الأمريكي من حافة الركود ،وزادت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا الشهر للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 17:00 جرينتش خطابا بمناسبة العرض الافتتاحي لفيلم "Marriner Eccles" الأب الروحي للمركزي الأمريكي الحديث فى مدينة "سولت ليك" ،وقد يتضمن الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.