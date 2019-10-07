شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 7-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 7-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد عطلة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على 35.29 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح المملوكة لحديد عز، على أساس القيمة العادلة لسهم العز لصناعة الصلب المسطح المقدرة بقيمة 10.09 دولار للسهم الواحد، مقابل أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب فى زيادة رأسمال العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، على أساس القيمة العادلة للسهم البالغة 1176.85 جنيه للسهم، وذلك بواقع 100 جنيه للسهم قيمة أسمية مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم علاوة إصدار) ودون مصاريف إصدار.

كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، على تفويض عضوين منتدبين فى إنهاء كافة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبورصة الأوراق المالية والجهات الحكومية.

وأضافت الشركة، أنه تم الموافقة على سداد قيمة أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حديد عز، والتى سوف يتم الاستحواذ عليها من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية من خلال أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية.

وكانت شركة حديد عز، قد سجلت صافى خسائر بلغ 1.27 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل أرباح نحو 184 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

سعر الغاز

أعلنت 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، عن تأثير قرار تخفيض سعر الغاز على أدائها، وتباين التأثير بين شركات الحديد والألومنيوم، والتى أكدت توفيرها من فاتورة الغاز، فى المقابل قللت شركات الأسمنت من القرار بسبب اعتمادها على الفحم.

بالنسبة لشركات الألومنيوم، قالت شركة مصر للألومنيوم، إن قرار تخفيض سعر الغاز سيؤدى إلى توفير 31 مليون جنيه، إذ تستهلك الشركة بين 32-34 مليون متر مكعب سنويا بقيمة تصل إلى 145 مليون جنيه، وذلك فى حالة سعر 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ومع التخفيض ستصبح التكلفة 114 مليون جنيه.

أما شركات الحديد، قالت شركة حديد عز، إن الغاز الطبيعى هو أحد العناصر الرئيسية فى التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية، ويبلغ نحو 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائى، وبالتالى فإن تخفيض سعر الغاز من 7 دولار إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يخفض الفجوة القائمة جزئيا بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائى.

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فيما أكدت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أن القرار ليس له أثر ملحوظ على تكلفة الإنتاج، حيث أن الشركة تعمل بالدرفلة وأثر الغاز الطبيعى عليها محدود جدا، ولكن القرار سيكون له أثر إيجابى ملحوظ على المصانع المتكاملة فقط، وذلك لاستخدامه بكثافة فى مرحلة الDRI.

أما بالنسبة لشركات الأسمنت، أكدت شركتى العربية للأسمنت والإسكندرية لأسمنت بورتلاند، عدم وجود أى تأثير لقرار تخفيض سعر الغاز، لأنهما يستخدمان الفحم والفحم البترولى كوقود، ولا يستخدما الغاز.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على أسعار الغاز؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد عطلة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.740 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 260.4 مليون ورقة مالية بقيمة 942.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.12% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.17%، والعرب على 13.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.63%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 72.5 مليون جنيه، على التوالى.