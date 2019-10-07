هيئة الاستثمار تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة التسيير للرابطة العالمية لوكالات الاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب نائب رئيس لجنة التسيير للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (WAIPA) للفترة 2019-2021.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على هذا المنصب، كما تعد المرة الأولي لتتولي الهيئة منصبين بلجنة التسيير لفترتين علي التوالي، واستطاعت الهيئة الحصول على هذا المنصب بالإضافة إلى الهند من بين 6 مرشحين وهم مصر وفنلندا وكوستاريكا والهند وموريشيوس وسويسرا.

جاء إعلان فوز الهيئة في الانتخابات التي أجريت أثناء مشاركة علا القبرصى – نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ 24 والذي عقد بمدينة وارسو -بولندا خلال الفترة من 7-8 أكتوبر 2019، حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار على هامش المؤتمر.

وذكرت علا القبرصي، أن فوز الهيئة العامة للاستثمار بمنصب نائب رئيس الوايبا يأتي استكمالا للجهود المبذولة في تعزيز دورها الإقليمي والدولي بهذه الرابطة الدولية بما يليق باسم ومكانة مصر، وبما يخدم مستهدفات الهيئة نحو مضاعفة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وفي إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووفقاً لخطة وأولويات الحكومة المصرية.

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ويأتي هذا الفوز تتويجًا للجهود التي بذلتها مصر خلال العامين الماضيين في إطار شغلها لمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 2017-2019 بالوايبا وأطر التعاون المستمر مع الدول الأفريقية الأعضاء بالوايبا من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي وهذا ما لمسه وفد الهيئة المشارك من ممثلي الدول الأفريقية المشاركين من تقدير لدور مصر وهو ما انعكس بشكل عملي في التصويت لمصر.

الجدير بالذكر أن الهيئة قد شغلت منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتين خلال الفترة 2017-2019، وكذلك في عام 2006 بالرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (الوايبا) التي تم إنشاؤها عام 1995، وتضم حالياً 130 عضواً، وتقوم هذه الرابطة بتوفير منصة لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية لهيئات الاستثمار الأعضاء بها. ويتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير لمدة عامين وتتكون من رئيس ونائبين للرئيس و11 عضو ممثلين لـ 11 إقليم.