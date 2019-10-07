شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سوق المال السعودية تغرم 3 شركات 50 ألف ريال أبرزها الحكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن تغريم 3 شركات مبلغ 50 ألف ريال لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وتم تغريم شركة ثوب الأصيل مبلغ 10 آلاف ريال لمخالفتها المادة 65 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إداراتها للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2018 خلال الفترة النظامية، وغرمت شركة فواز عبد العزيز الحكير مبلغ 20 ألف ريال لنفس السبب السابق.

Advertisements

فيما غرمت شركة ولاء للتأمين التعاوني، مبلغ 20 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضى خلال الفترة النظامية المحددة بـ(30) يوماً من نهاية الفترة المالية، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 2019/05/16.